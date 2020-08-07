- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı
- DHA
- 07.08.2020 - 11:20
- Güncelleme : 07.08.2020 - 11:20
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi'nde yaşayan Fatoş A., sokakta beslediği çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.
PANİK OLUNCA KADINI TAŞLADI
Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı..
Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar.” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı.
SERBEST KALDI
Cumhuriyet Başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.