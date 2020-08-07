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    Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı

    Ağaca bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalanan ve gözaltına alınan 73 yaşındaki Maksut K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 07.08.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 11:20
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    Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi'nde yaşayan Fatoş A., sokakta beslediği çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.

    PANİK OLUNCA KADINI TAŞLADI

    Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı..

    Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar.” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı.

    Kocaeli de köpeğe tecavüz ederken yakalandı #1

    SERBEST KALDI

    Cumhuriyet Başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de köpeğe tecavüz ederken yakalandı #2

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