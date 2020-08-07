Ağaca bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalanan ve gözaltına alınan 73 yaşındaki Maksut K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Mahallesi'nde yaşayan Fatoş A., sokakta beslediği çoban köpeğine yiyecek vermek için yanına gittiği sırada Maksut K.’nin hayvanı ağaca bağlayarak, tecavüz ettiğini gördü.

PANİK OLUNCA KADINI TAŞLADI

Fatoş K., “Ne yapıyorsun sen burada?” diye bağırıp, çığlık atınca Maksut K. de hemen toparlanarak pantolonunu giydi, iç çamaşırı da elinde kaldı. Maksut K., eline geçirdiği taşları Fatoş A.’ya atmaya çalıştı..

Kocaeli'de köpeğe tecavüz ederken yakalandı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Fatoş A., “İmdat, yardım edin, köpeğe tecavüz ediyorlar.” diye bağırırken, yardıma gelen kişi, Maksut K.’yi yakaladı. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Maksut K.’yi gözaltına aldı.

SERBEST KALDI

Cumhuriyet Başsavcılığına olayla ilgili bilgi verilirken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Maksut K. hakkında, 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.