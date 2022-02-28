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- Kocaeli'de köpek tehlikesi: Çocuğunu kucağından düşürdü
Kocaeli'de köpek tehlikesi: Çocuğunu kucağından düşürdü
Kucağında çocuğunu taşıyan bir annenin, tasması olduğu halde başıboş gezinen bir köpeğin saldırısına uğramasıyla İzmit sokaklarında tehlikeli anlar yaşandı.
- DHA
- 28.02.2022 - 13:22
- Güncelleme : 28.02.2022 - 13:27
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Dönmez Sokak'ta başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan bir kadının üzerine atladı.
Paniğe kapılan kadın ise çocuğunu yere düşürüp kaçmaya başladı.
YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU
Durumu fark eden iki kişi, çocuğa saldırmaya başlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra kadına doğru koştu.
Köpek İzmit Belediyesince bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı.