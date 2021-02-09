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    Kocaeli'de korona tedavisi gören polis, hayatını kaybetti

    Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören 44 yaşındaki polis memuru, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 15:59
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    Kocaeli'de korona tedavisi gören polis, hayatını kaybetti

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli, 44 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Acar, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı.

    Bir süre evinde tedavi gören Acar, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

    KORONAYA YENİK DÜŞTÜ

    Hastanede tedavisi süren polis memuru Acar, dün gece hayatını kaybetti. Yusuf Acar'ın cenazesi, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Kocaeli de korona tedavisi gören polis, hayatını kaybetti #1


    Kocaeli de korona tedavisi gören polis, hayatını kaybetti #2

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