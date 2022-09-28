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    Kocaeli'de kötü kokuların yayıldığı evin sahibi ölü bulundu

    Bina sakinlerinin ihbarı üzerine kötü kokuların geldiği eve giren polis ekipleri, 52 yaşındaki adamı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde ev sahibinin hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 28.09.2022 - 16:02
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    Kocaeli'de kötü kokuların yayıldığı evin sahibi ölü bulundu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki binanın 1'inci katından gelen kötü kokular vatandaşları rahatsız etti.

    Her geçen gün artan koku bina sakinlerini harekete geçirdi.

    İhbar edildi

    Durumun ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dairenin kapısını açarak içeri girdi.

    Kocaeli de kötü kokuların yayıldığı evin sahibi ölü bulundu #1

    Ev sahibinin hayatını kaybettiği tespit edildi

    52 yaşındaki ev sahibi Erdinç Başeğmez'in yatağında hareketsiz şekilde yattığı görüldü.

    Yapılan kontrollerde Başeğmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kocaeli de kötü kokuların yayıldığı evin sahibi ölü bulundu #2

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın aktarımına göre; oolis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

    Kocaeli de kötü kokuların yayıldığı evin sahibi ölü bulundu #3


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