Kocaeli’de küçük yaşta evliliğe polis engeli

Kız çocuğunun 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.

“KENDİSİ VE AİLESİ RIZA GÖSTERDİ” İDDİASI

Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.