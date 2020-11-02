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    Kocaeli’de küçük yaşta evliliğe polis engeli

    Kız çocuğunun 16 yaşında evlendirildiği ihbarı üzerine düğün salonuna gelen polis ekipleri, gelin ve damadı polis merkezine götürdü.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 07:43
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    Kocaeli’de küçük yaşta evliliğe polis engeli

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi.

    Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu.

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    Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu öne sürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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