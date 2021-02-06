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    Kocaeli'de kumar baskını: 13 kişiye suçüstü

    İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 06.02.2021 - 04:24
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 04:37
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    Kocaeli'de kumar baskını: 13 kişiye suçüstü

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    Ekipler tarafından belirlenen oyun salonuna operasyon düzenlendi

    Gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi oyun oynarken suçüstü yakalandı.

    13 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesi ile idari para cezası uygulandı.

    Kocaeli'de kumar baskını: 13 kişiye suçüstü VİDEO

    Kocaeli de kumar baskını: 13 kişiye suçüstü #1

    Kocaeli de kumar baskını: 13 kişiye suçüstü #2

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