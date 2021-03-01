Kocaeli'de kumar operasyonu:19 kişiye para cezası

Kartepe ilçesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, düzenlediği baskında 19 kişiye idari para cezası uyguladı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunurken bir adreste kumar oynatıldığı yönünde ihbar adlı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi.

19 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Baskında 19 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından 19 kişiye, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Adres sahibi ise gözaltına alınarak hakkında ''kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’' suçundan adli işlem yapıldı.