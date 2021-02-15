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    Kocaeli'de kumar oynanan adrese polis baskını

    Baskın yapılan adreste kumar oynarken yakalanan 11 kişiye para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 21:24
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    Kocaeli'de kumar oynanan adrese polis baskını

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ikamette kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

    Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kapıyı koçbaşı ile kırdı.

    11 KİŞİYE PARA CEZASI

    İçeride koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

    Baskında ayrıca kumar oynayan 8 şahsa idari, ikamet sahibi 1 şahıs hakkında da adli işlem uygulandı.

    Kocaeli'de kumar oynanan adrese polis baskını VİDEO

    Kocaeli de kumar oynanan adrese polis baskını #1

    Kocaeli de kumar oynanan adrese polis baskını #2

    Kocaeli de kumar oynanan adrese polis baskını #3

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