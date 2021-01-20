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    Kocaeli'de kumar oynayan 23 kişi, polis baskınıyla yakalandı

    Salgın tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara para cezası uygulandı. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:04
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    Kocaeli'de kumar oynayan 23 kişi, polis baskınıyla yakalandı

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir işletme içerisinde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ve içeride oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, içeride kumar oynayan 23 kişiyi yakaladı.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Şahıslara, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de kumar oynayan 23 kişi, polis baskınıyla yakalandı ViDEO

    Kocaeli de kumar oynayan 23 kişi, polis baskınıyla yakalandı #1

    Kocaeli de kumar oynayan 23 kişi, polis baskınıyla yakalandı #2

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