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- Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu
Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu
Kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü, ters yöne giren motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 06.12.2021 - 15:50
- Güncelleme : 06.12.2021 - 19:00
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü O.A., ters yönden giriş yapan O.E.'nin kullandığı 41 ACJ 106 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar 12 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
1 YARALI
Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu VİDEO