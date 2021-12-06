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    Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu

    Kırmızı ışıkta geçen taksi sürücüsü, ters yöne giren motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 19:00
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    Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı D-130 Karayolu mobil ışıklar mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü O.A., ters yönden giriş yapan O.E.'nin kullandığı 41 ACJ 106 plakalı motosikletle çarpıştı.

    Kazayı gören vatandaşlar 12 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

    1 YARALI

    Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü O.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli'de kural ihlalleri kazaya sebep oldu VİDEO

    Kocaeli de kural ihlalleri kazaya sebep oldu #1

    Kocaeli de kural ihlalleri kazaya sebep oldu #2

    Kocaeli de kural ihlalleri kazaya sebep oldu #3

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