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AA & Ensonhaber

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gebze ilçesinde kutlama yapan Suriyeli sığınmacıların araçlarının önünü kesen ve görüntüleri sosyal medyada yer alan kişinin A.K.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada A.K.D'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.