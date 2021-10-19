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- Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı
Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı
Sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran şüphelilerden biri Kartepe’de, diğeri ise Adapazarı’nda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 19.10.2021 - 16:48
- Güncelleme : 19.10.2021 - 16:52
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki 3 farklı kuyumcunun, kendilerine sahte altın satıldığını belirterek ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.
Dükkanlardaki güvenlik kameralarını mercek altına alınarak şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldı.
H.L. ve V.C. isimli 2 şüpheli, takibe alındı. H.L.'yi Kartepe ilçesinde, V.C.'yi ise Adapazarı'nda yakalandı.
ÜST ARAMALARINDA 4 SAHTE ALTIN ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, kuyumcuları dolandırmak için kullandıkları 4 sahte altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı VİDEO