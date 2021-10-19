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    Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı

    Sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran şüphelilerden biri Kartepe’de, diğeri ise Adapazarı’nda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 16:48
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 16:52
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    Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki 3 farklı kuyumcunun, kendilerine sahte altın satıldığını belirterek ihbarda bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

    Dükkanlardaki güvenlik kameralarını mercek altına alınarak şüphelilerin kimlik tespitleri yapıldı.

    H.L. ve V.C. isimli 2 şüpheli, takibe alındı. H.L.'yi Kartepe ilçesinde, V.C.'yi ise Adapazarı'nda yakalandı.

    ÜST ARAMALARINDA 4 SAHTE ALTIN ÇIKTI

    Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, kuyumcuları dolandırmak için kullandıkları 4 sahte altın ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı VİDEO

    Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli’de, kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı #2

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