Kocaeli'de kuyumcuyu darbedip soydu

Bir kuyumcu mağazasına giren hırsızlık şüphelisi, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.