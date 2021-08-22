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    Kocaeli'de kuyumcuyu darbedip soydu

    Bir kuyumcu mağazasına giren hırsızlık şüphelisi, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgahtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 09:08
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    Kocaeli'de kuyumcuyu darbedip soydu

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde cadde üzerinde bulunan kuyumcu mağazasına müşteri kılığında giren bir hırsız, altın ve mücevher modellerine bakmak istediğini söyledi.

    HEM DARBETTİ HEM SOYDU

    Yakından bakmak istediğini söyleyerek altın bilezikleri eline alan şahıs, diğer elindeki taşla bir anda kuyumcunun yüzüne vurdu.

    Şahıs daha sonra elindeki altınlarla koşarak dükkandan çıktı.

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elleri eldivenli şahsın tezgahın üzerindeki altınlara baktığı görüldü.

    Şahsı daha sonra elindeki taş ile kuyumcunun yüzüne vuruyor. Daha sonra şahıs koşarak iş yerinden çıktı.

    Kocaeli de kuyumcuyu darbedip soydu #1

    KUYUMCU YARALANDI

    Yaşanan olayın ardından yaralandığı öğrenilen kuyumcu hastanede tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri ise altınlarla birlikte kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Kocaeli de kuyumcuyu darbedip soydu #2

    Kocaeli de kuyumcuyu darbedip soydu #3

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