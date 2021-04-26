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Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü

Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü

Hayvanları tarlasına girdiği için kuzeniyle tartışan şahıs, kavga sırasında silahını ateşledi. Kuzeninin ölümüne neden olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.