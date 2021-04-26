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    Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü

    Hayvanları tarlasına girdiği için kuzeniyle tartışan şahıs, kavga sırasında silahını ateşledi. Kuzeninin ölümüne neden olan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 17:53
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    Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi’nde, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları kuzeni İ.T.’ye (55) ait tarlaya girdi.

    Aralarında benzer sebepten husumet bulunan kuzenler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İ.T., yanında getirdiği tabancayı cebinden çıkararak, kuzeni Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti.

    Ağır yaralanan Türkyılmaz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan İ.T., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından, Kandıra Adliyesine sevk edildi.

    İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü #1

    Kocaeli’de kuzenini silahla vurarak öldürdü #2

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