Kocaeli'de kuzenlerin kavgasında kan aktı

Kandıra ilçesinde, İsmail Türkyılmaz, hayvanların arazisine girmesi nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bollu mahallesinde, İsmail Türkyılmaz, iddiaya göre amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile hayvanların kendi arazisine girerek zarar vermesi sonucu tartışmaya başladı.

TABANCAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz tabancayla ateş ederek Üzeyir Türkyılmaz’ı vurdu.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz’ı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.