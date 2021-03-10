Kocaeli’de lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu

Kocaeli’de lastiği patlayan otomobilden indi, canından oldu

Lastiğinin patlaması sonucu yol kenarında durup otomobilden inen 19 yaşındaki genç, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ziya Birkan Köprülü (19) otomobilin lastiği patlayınca aracı Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkisinde yol kenarına park etti.

Aracından inen Köprülü’ye arkadan gelen bir otomobil çarptı.

Kazayı görenler 112 acil servisi aradı. Ağır yaralanan Köprülü, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Köprülü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Köprülü'nün cenazesi bugün Derince Çınarlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.