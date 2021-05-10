Euro
10.1126
0.74%
Dolar
8.2969
0.3%
Altın
489.62
0.23%
Borsa
1.452
-0.63%
Bitcoin
464.167
-4.28%
EXEN Coin
34.38
-2.13%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın

    Lastik fabrikasının yemekhane çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Bir işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Pirelli lastik fabrikasında yangın çıktı.

    Fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında bulunan elektrik panosunun aniden alev alması ile çıkan yangını fark eden işçiler ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Dumandan etkilenen bir fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulansa alındı.

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

    Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın #2

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın #3

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın #4

    Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir