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Kocaeli’de lastik fabrikasında yangın
Lastik fabrikasının yemekhane çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Bir işçi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
- İHA
- 10.05.2021 - 17:16
- Güncelleme : 10.05.2021 - 17:22
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Pirelli lastik fabrikasında yangın çıktı.
Fabrikanın yemekhane bölümünün çatı kısmında bulunan elektrik panosunun aniden alev alması ile çıkan yangını fark eden işçiler ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Dumandan etkilenen bir fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulansa alındı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.