Kocaeli'de limana yanaşan gemi vinçleri devirdi Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle vinçler devrildi.

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İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, geminin çarpmasıyla 3 vincin devrildiği kaza, faciaya yol açmadan atlatıldı.



Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken yaptığı manevra sırasında vinçlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Yavuz: Yaralanan yok, çevre kirliliği oluşmadı

Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

Vali Seddar Yavuz, olayın, yabancı bandıralı bir geminin, limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini belirterek, ilk belirlemelere göre kazada yaralananın olmadığını söyledi.

Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)