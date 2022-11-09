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    Kocaeli'de LPG yüklü tanker kaza yaptı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği LPG yüklü tanker bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kazada yaralanan olmazken tankerin patlamaması büyük bir faciayı önledi.
    • 09.11.2022 - 20:30
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    Kocaeli'de LPG yüklü tanker kaza yaptı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ovacık Mahallesi yan yolda H.S. idaresindeki 34 US 3696 plakalı LPG yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerleri ezerek yan yoldan D100 Karayoluna geçti.

    40 metre sürüklenen tanker bir süre sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    Tankerin patlamaması faciayı önledi

    Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Şans eseri sürücü H.S. yara almazken LPG yüklü tankerin patlamaması büyük bir faciayı önledi.

    İHA'nın haberine göre polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de LPG yüklü tanker kaza yaptı #1

    Kocaeli de LPG yüklü tanker kaza yaptı #2

    Kocaeli de LPG yüklü tanker kaza yaptı #3

    Kocaeli de LPG yüklü tanker kaza yaptı #4

    Kocaeli de LPG yüklü tanker kaza yaptı #5


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