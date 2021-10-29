Kocaeli'de mağazasından eşofman çalan hırsızı tartakladı

Çaldığı eşofmanla mağazanın önünden geçen hırsız, iş yeri sahibine yakalanınca ortalık karıştı. Birbirine giren kadınların o anları kameralara yansıdı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde müşteri gibi gelip, giyim mağazasının önünde sergilenen 2 eşofman altını çalan kadın, çaldığı ürünü giyerek aynı mağazanın önünden geçti.

Kadını fark edip yakalayan iş yeri sahibi Hasret B. hırsızın peşinden koşarak yakaladı.

ÖNCE TARTAKLADI SONRA POLİSE VERDİ

Kolundan tutarak mağazaya getirdiği şüpheliyi tartaklayan Hasret B., daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı ile iş yeri sahibi ve şüpheli arasında yaşanan tartışma, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, mağazanın önündeki askıda sergilenen ürünlere bakan kadının, beğendiği bir eşofman altını çantasına koyduğu, daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktığı, daha sonra beğendiği bir eşofman altını daha çantasına alıp uzaklaştığı görüldü.

"YÜZÜNÜ AKLIMA KAZIDIM"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Hasret B., "Dün biz kasada yemek yediğimiz esnada bir kadın 2 eşofmanımızı kontrol ederek almış. Bize de bunu karşı komşumuz söyledi, müşterisi olduğu için bize haber verememiş. Biz de kameralardan baktık. Yüz ifadesini iyice aklıma kazıdım. Bugün de buradan geçti. Çaldığı eşofman altını giyerek buradan geçti. Görünce yakaladım, biraz bağırdım ve polise teslim ettim" dedi.