Kocaeli'de mahallenin 'bakkal ablası' çocukların kahramanı oldu

İzmit'te eşi tarafından terk edilince baba mesleğine sarılan 2 çocuk annesi Fatma Bektaş, evinin altında 15 yıldır işlettiği bakkal dükkanı ile dimdik ayakta duruyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yeni Mahalle’de tek katlı evinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Bektaş (57), 20 yıl önce eşi tarafından terk edilince hayata tutunmak için verdiği mücadele ile örnek oldu.

MAHALLESİNİN 'BAKKAL ABLASI'

Çocuklarını yetiştirmek ve ayakta kalmak için evinin altındaki 20 metrekarelik dükkanı bakkala çeviren Bektaş, 15 yıldır elleriyle dükkanına malzeme taşıyarak mahallenin “Bakkal Ablası”, çocuklarının ise kahramanı oldu.

Çocuklarını yetiştirmek için baba mesleğine sarılarak hayata tutunan Bektaş, bakkalda kazandıkları, tarlasında yetiştirdikleri ile çocuklarını yetiştirip hayata hazırladı.

Kocaeli'de mahallenin 'bakkal ablası' çocuklarının kahramanı oldu VİDEO

"KÜÇÜKLÜKTEN BERİ ESNAFLIK YAPABİLİRİM HİSSİ VARDI İÇİMDE"

Eşi terk ettikten sonra ayakta kalmak için açtığı bakkal dükkanında 15 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Fatma Bektaş, “2 çocuğum var. 20 sene önce boşandım. Esnaf hikayem babamdan kalma. Çok küçükten beri esnaflık yapabilirim diye bir his vardı içimde. Sonra baktım iş yok, güç yok. Çocuklar var. Çıkıp dışarıda çalışamayacağım. Eşim beni terk edeli 20 sene oldu. 20 senedir tek başımayım. Eşim sorumsuzdu, çalışmayı sevmeyen bir insandı. Ben de kendime nasıl bir geçim kaynağı bulabilirim diye düşünürken, dedim ki ‘En ufaktan başlayayım.’ Hepsinden birer koli alamadım bile. Ondan sonra çocuklarımın başında durup hem de bakkalcılık yapmaya başladım. Çocuklarımı okuttum ve öyle devam ediyorum hala” dedi.