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    Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu

    Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hızla seyir halinde olan otomobil, makas atarak giderken ilk olarak park halindeki tıra, ardından seyir halindeki başka tıra çarptı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 17:26
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    Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 954 plakalı Tofaş marka otomobil, hızla seyir halindeyken makas atmaya başladı.

    2 TIRA ÇARPTI

    Bunun üzerine hızını alamayan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan Rıdvan S. yönetimindeki tıra, daha sonra da yol üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz C. A. idaresindeki tıra çarptı.

    Kocaeli de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu #1

    ARAÇ PARÇALANDI

    Kaza sonrasında otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu #2

    Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazaya karışarak paramparça olan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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