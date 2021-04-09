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- Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu
Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu
- İHA
- 09.04.2021 - 16:44
- Güncelleme : 09.04.2021 - 17:26
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 954 plakalı Tofaş marka otomobil, hızla seyir halindeyken makas atmaya başladı.
2 TIRA ÇARPTI
Bunun üzerine hızını alamayan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan Rıdvan S. yönetimindeki tıra, daha sonra da yol üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz C. A. idaresindeki tıra çarptı.
ARAÇ PARÇALANDI
Kaza sonrasında otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışarak paramparça olan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.