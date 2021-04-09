Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hızla seyir halinde olan otomobil, makas atarak giderken ilk olarak park halindeki tıra, ardından seyir halindeki başka tıra çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AAK 954 plakalı Tofaş marka otomobil, hızla seyir halindeyken makas atmaya başladı.

2 TIRA ÇARPTI

Bunun üzerine hızını alamayan otomobil, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan Rıdvan S. yönetimindeki tıra, daha sonra da yol üzerinde seyir halinde bulunan Yavuz C. A. idaresindeki tıra çarptı.

ARAÇ PARÇALANDI

Kaza sonrasında otomobil paramparça olurken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de makas atarken kaza yapan araç paramparça oldu VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışarak paramparça olan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Tır şoförleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

















