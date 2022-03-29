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Kocaeli'de makas atmak isterken tıra çarptı

Kocaeli'de makas atmak isterken tıra çarptı

D-100 karayolu Ankara istikametinde yaşanan olayda makas atmak isteyen bir otomobil sürücüsü, sol şeride geçerken park halindeki bir tıra arkadan vurarak kaza yaptı.