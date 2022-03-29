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    Kocaeli'de makas atmak isterken tıra çarptı

    D-100 karayolu Ankara istikametinde yaşanan olayda makas atmak isteyen bir otomobil sürücüsü, sol şeride geçerken park halindeki bir tıra arkadan vurarak kaza yaptı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:10
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    Kocaeli'de makas atmak isterken tıra çarptı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 karayolu Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, sağ şeritten makas atarak sol şeride geçmek istedi.

    SOL ŞERİDE GEÇERKEN TIRA ÇARPTI

    Sol şeritteki arabayı son anda fark eden ve sürücü, önce bir otomobile ardından da park halindeki tıra arkadan çarptı.

    Kaza yapan sürücünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

    Kocaeli de makas atmak isterken tıra çarptı #1

    Kocaeli de makas atmak isterken tıra çarptı #2


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