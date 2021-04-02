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    Kocaeli'de mangal için yakılan ateş, binayı küle çeviriyordu

    İzmit'te 6 katlı bir binanın çatı katına, 3 arkadaşın mangal yapmak barbeküde yaktıkları ateş çatıyı sardı. Alev alev çatısı yanan binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran 2 itfaiye erinin elleri yandı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 20:58
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    Kocaeli'de mangal için yakılan ateş, binayı küle çeviriyordu

    Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında 3 arkadaş mangal yapmak için barbekü içerisinde ateş yaktı.

    Barbekü bacasından çıkan alevler binanın çatısını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın binanın çatısını sardı.

    MANGAL İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ PAHALIYA PATLADI

    Kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışan 3 arkadaş, çabalarında başarısız olunca, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Bazı vatandaşlar ise yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı.

    2 İTFAİYE ERİNİN ELLERİ YANDI

    İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına aldı. Binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışan 2 itfaiye erinin ise elleri yandı.

    Dumandan etkilenen vatandaşlar ve itfaiye erlerinin tedavisi olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

    Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de mangal için yakılan ateş, binayı küle çeviriyordu #1

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    Kocaeli de mangal için yakılan ateş, binayı küle çeviriyordu #3

    Kocaeli de mangal için yakılan ateş, binayı küle çeviriyordu #4

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