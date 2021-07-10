Yeni açılan markette bazı ürünler yüzde elli indirim ile satışa sunuldu. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market önünde uzun kuyruk oluşturdu. Uzayan sırada koronavirüs kuralları unutuldu.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 kara yolu kenarında açılışı yapılan markette, bazı ürünler indirimli olarak satışa sunuldu.

Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar, sıcağa rağmen market önünde uzun sıralar oluşturdu.

Sırada bekleyen bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Sosyal mesafeye dikkat etmeyen kalabalık, yapılan uyarılara da kulak asmadı.

“BÖYLE KATILIM OLACAĞINI TAHMİN EDİYORDUK”

Market sahibi Anıl Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Açılışını yaptığımız mağazamıza yoğun katılım var. Yüzde 50'ye varan indirimler uyguluyoruz. Dışarıda insanların birikmesinin asıl sebebi, içeri koronavirüs nedeniyle metrekare sayısına göre insan almamız. İçeride hijyen ve mesafe kurallarını tamamen uyguluyoruz. Dışarıda da görevli personelimiz, vatandaşları sıraya sokmaya çalışıyor. Böyle katılım olacağını tahmin ediyorduk.”

Kocaeli’de market alışverişinde indirimli ürün sırası, koronavirüsü unutturdu VİDEO

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“5 OLDU ANCA ALIŞVERİŞ YAPABİLDİM”

Sırada bekleyen vatandaşlardan Seyhan Doğan ise, “Ben saat 08.30'dan beri bekliyorum. 5 saat oldu, anca alışveriş yapabildim. Hava da çok sıcak, başım ağrıdı sıcaktan. Maskem sürekli takılıydı. O da çok bunalttı. Koronavirüs nedeniyle tedirgin olduk ama yapacak bir şey yok. Bir kere sıraya girmiş bulunduk.” ifadelerini kullandı.

“BİRAZCIK MESAFE BIRAKSAN ARAYA BİRİ KAYNIYOR”

Dün yaşanan yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadığını belirten Recep Gedik bugün yeniden sıraya girdiğini belirterek, “2 saattir sıradayım, bekliyorum. İçeri girebileceğimi umuyorum. Maskemizi takıyoruz, ama şu an mesafemizi korumak gibi bir şansımız yok. Birazcık bir mesafe bile bıraksak araya biri kaynıyor. İçerisi de çok kalabalık. Herkes bunun bilincinde ama yapacak bir şey yok.” sözlerini kaydetti.