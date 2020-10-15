Kocaeli'de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı

Gece saatlerinde market soyan hırsız, çaldığı ürünleri evinde sakladı. Polis, eve düzenlediği baskınla hırsızı yakaladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir markette hırsızlık yaşandı.

Gece saatlerinde markete giren A.H., neredeyse tüm ürünleri çalarak kaçtı.

Gıda ve temizlik malzemeleri, içecekler, sigara ve birçok ürünün çalındığını sabah iş yerini açtığında fark eden market sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

EVİNDE YAKALANDI

Harekete geçen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.H. olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ EVDE SAKLADI

Marketten çalınan ürünler de evde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.H., adliyeye sevk edildi. Çalıntı ürünler ise market sahibine teslim edildi.