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    Kocaeli'de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı

    Gece saatlerinde market soyan hırsız, çaldığı ürünleri evinde sakladı. Polis, eve düzenlediği baskınla hırsızı yakaladı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 15:21
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    Kocaeli'de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir markette hırsızlık yaşandı.

    Gece saatlerinde markete giren A.H., neredeyse tüm ürünleri çalarak kaçtı.

    Gıda ve temizlik malzemeleri, içecekler, sigara ve birçok ürünün çalındığını sabah iş yerini açtığında fark eden market sahibi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

    EVİNDE YAKALANDI

    Harekete geçen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.H. olduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.H.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

    ÇALDIĞI ÜRÜNLERİ EVDE SAKLADI

    Marketten çalınan ürünler de evde ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.H., adliyeye sevk edildi. Çalıntı ürünler ise market sahibine teslim edildi.

    Kocaeli de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı #1

    Kocaeli de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı #2

    Kocaeli de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı #3

    Kocaeli de marketten çaldığı ürünleri evinde saklayan hırsız yakalandı #4

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