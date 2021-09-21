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- Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada
Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada
Gebze’de, halk otobüsüne binen kadın yolcu, şoförün maske takmamasından rahatsız oldu. Şoförün uyarılması üzerine otobüste çıkan tartışma kameraya yansıdı.
- DHA
- 21.09.2021 - 15:58
- Güncelleme : 21.09.2021 - 16:37
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüne binen yolcu, şoförün maske takmamasından rahatsız oldu.
Kadın yolcunun uyarısı üzerine otobüste sözlü tartışma başladı.
Otobüs şoförü, kadın yolcuya dönerek, “Niye bindin o zaman?” diye çıkıştı.
Tartışma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
“BEĞENMİYORSAN BEYAZ MASA’YA VER”
Görüntülerde otobüs şoförünün, kadın yolcuya, “Beğenmiyorsan Beyaz Masa’ya ver.” diye bağırdığı anlar yer aldı.
CEP TELEFONU İLE KONUŞTU
Tartışma sonrası yoluna devam eden otobüs şoförünün, seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu görüldü.
Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada VİDEO