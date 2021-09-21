Euro
10.1511
-0.1%
Dolar
8.6557
-0.1%
Altın
493.47
0.38%
Borsa
1.393
0.06%
Bitcoin
370.372
-3.79%
EXEN Coin
22.88
1.59%
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada

    Gebze’de, halk otobüsüne binen kadın yolcu, şoförün maske takmamasından rahatsız oldu. Şoförün uyarılması üzerine otobüste çıkan tartışma kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüne binen yolcu, şoförün maske takmamasından rahatsız oldu.

    Kadın yolcunun uyarısı üzerine otobüste sözlü tartışma başladı.

    Otobüs şoförü, kadın yolcuya dönerek, “Niye bindin o zaman?” diye çıkıştı.

    Tartışma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    “BEĞENMİYORSAN BEYAZ MASA’YA VER”

    Görüntülerde otobüs şoförünün, kadın yolcuya, “Beğenmiyorsan Beyaz Masa’ya ver.” diye bağırdığı anlar yer aldı.

    Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada #1

    CEP TELEFONU İLE KONUŞTU

    Tartışma sonrası yoluna devam eden otobüs şoförünün, seyir halindeyken cep telefonu ile konuştuğu görüldü.

    Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada VİDEO

    Kocaeli’de maske takmayan şoförün yolcuyla tartışması kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir