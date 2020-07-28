Mağazada maske takmasını istediği müşterisini uyaran mağaza müdürü, müşterisinden dayak yedi. Olay anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki giyim mağazasına, dün öğle saatlerinde bayram alışverişi yapmak üzere bir aile girdi.

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan mağazanın müdürü Salih Ergün, gelen müşteriyi maske takması için uyarınca, tartışma çıktı.

ASKI DEMİRİ İLE SALDIRDI

Bu sırada mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., Salih Ergün’e tekme-tokat saldırdı. Başına darbe alan Ergün yaralanırken, mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

MAĞAZA MÜDÜRÜNÜN YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Başı kanlar içerisinde kalan Ergün, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Salih Ergün’ün kaşı ve dudağına dikiş atıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Yunus E. serbest bırakıldı. Yunus E.’ye maske takmaması nedeniyle para cezası uygulandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Mağazada bulunanların personele ve mağaza müdürüne saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Mağazada bulunanlar korku yaşarken, saldırgan güçlükle sakinleştirildi. Mağaza müdürünün aldığı darbelerle yere düştüğü görüldü.

Kocaeli'de maske uyarısı yapan mağaza müdürüne saldırdı VİDEO



DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR OLDUĞUNU AÇIKLAMALARINA RAĞMEN SALDIRDI

Salih Ergün ailesiyle birlikte alışverişe gelen kişinin maske takmaması nedeniyle personel tarafından uyarıldığını, kasaya geldiğinde tekrar aynı uyarının yapıldığını belirterek, “Kasada uyarılmasına rağmen elindeki ürünleri fırlattı. Biz de bunun bizlik bir şey olmadığını devletin vermiş olduğu bir karar olduğunu açıkladık. Burada ailelerin, çocukların, hamile kadınların alışveriş yaptıklarını, bunun üzerine maske takılmasının zorunlu olduğunu söyledik. Bize saldırmaya başladı. İlk başta başka bir arkadaşımıza saldırdı, sonra ben kasadan çıktım araya girmeye çalıştım. Sonra direkt bana yönelmeye başladılar. Küfür ettiler, biz sadece ailelerin olduğunu çıkıp gitmelerini istedik. Kendileri bize saldırmaya devam etti. Şikayetçiyiz sonuna kadar” dedi.









