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    Kocaeli'de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi

    Mahallede maytapla oyun oynayan çocuklar, odun dolu barakayı yaktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • 23.07.2022 - 08:45
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    Kocaeli'de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi

    eğlenceli anlar faciayla sonlandı.

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan çocuklar, oyun oynamak için mahallede toplandı.

    Çocukların oynadıkları maytaplar, mahalle sakinlerinden Rafet E.'ye ait barakaya isabet etti.

    Ekip sevk edildi

    Odunların bulunduğu baraka alev alarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

    Kocaeli'de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi VİDEO

    Odunların tümü yandı

    İHA'nın aktarımına göre; İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alıp söndürülürken küle dönen barakanın içerisindeki odunların tümünün yandığı öğrenildi.

    Kocaeli de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi #1

    Kocaeli de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi #2


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