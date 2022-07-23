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Kocaeli'de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi
Mahallede maytapla oyun oynayan çocuklar, odun dolu barakayı yaktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- 23.07.2022 - 08:45
eğlenceli anlar faciayla sonlandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan çocuklar, oyun oynamak için mahallede toplandı.
Çocukların oynadıkları maytaplar, mahalle sakinlerinden Rafet E.'ye ait barakaya isabet etti.
Ekip sevk edildi
Odunların bulunduğu baraka alev alarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Kocaeli'de maytaplı oyun barakayı küle çevirdi VİDEO
Odunların tümü yandı
İHA'nın aktarımına göre; İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alıp söndürülürken küle dönen barakanın içerisindeki odunların tümünün yandığı öğrenildi.