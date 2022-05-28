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- Kocaeli’de, mesire alanındaki direkleri devirip kablo çalan 3 şüpheli yakalandı
Kocaeli’de, mesire alanındaki direkleri devirip kablo çalan 3 şüpheli yakalandı
Yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı’ndaki birçok elektrik direğini yıkıp kablo çalan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- 28.05.2022 - 17:31
Kocaeli’de kimliği belirlenemeyen şahıslar, Dilovası Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı’na girip birçok elektrik direğini yıkarak kabloları çaldı.
Jandarma ekipleri, şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA’nın haberine göre; olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Mesire alanı 30 Haziran’da açılacak
Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hırsızların zarar verdiği mesire alanı, onarım çalışmalarının ardından 30 Haziran’da açılışı yapılacak.