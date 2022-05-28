Kocaeli’de, mesire alanındaki direkleri devirip kablo çalan 3 şüpheli yakalandı

Yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı’ndaki birçok elektrik direğini yıkıp kablo çalan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de kimliği belirlenemeyen şahıslar, Dilovası Belediyesi tarafından yapımı devam eden Tepecik Mesire Alanı’na girip birçok elektrik direğini yıkarak kabloları çaldı.

Jandarma ekipleri, şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA’nın haberine göre; olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mesire alanı 30 Haziran’da açılacak

Şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızların zarar verdiği mesire alanı, onarım çalışmalarının ardından 30 Haziran’da açılışı yapılacak.