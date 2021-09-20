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    Kocaeli'de midibüs, su borusu patlayınca oluşan çukura girdi

    Su borusu hattının patlamasıyla asfaltta meydana gelen çukur, midibüsün sarsılmasına neden oldu. Asfalta giren midibüs, çukura saplandı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 18:00
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    Kocaeli'de midibüs, su borusu patlayınca oluşan çukura girdi

    Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Hacı Osman Mahallesi Mor Lale, Karlı ve Güllü sokakların kesiştiği noktada bulunan su borusu hattı, saat 15.00 sıralarında patladı.

    Suyun basıncıyla asfalt, kum ve taş parçaları etrafa saçılırken, yolda 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Tayyar Kaya'nın kullandığı 41 P 0888 plakalı servis midibüs ise sağ ön tekeriyle çukura girdi. Yolcu bulunmayan midibüsün sürücüsü, kazada yaralanmadı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine hatta su akışı kesildi. Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatırken araçla ilgili tutanak tutuldu. Patlayan su iletim hattının onarımı ve midibüsün çukurdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

    Kocaeli de midibüs, su borusu patlayınca oluşan çukura girdi #1

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    Kocaeli de midibüs, su borusu patlayınca oluşan çukura girdi #5

    Kocaeli de midibüs, su borusu patlayınca oluşan çukura girdi #6

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