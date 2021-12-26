Kocaeli'nde ikiz plaka ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri lüks bir otomobili durdurdu. Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, sürücü maddenin kendisine ait olduğunu söyledi.

Kocaeli'de sabah saatlerinde D-100 karayolu Derince mevkiinde meydana gelen olayda 34 DZZ 099 plakalı otomobil, ikiz plaka ihbarıyla takibe alındı.

Aracın Körfez ilçesinden Derince istikametine geldiğini tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçti.

BİR MİKTAR UYUŞTURUCU BULUNDU

Y.İ.S.'nin kullandığı otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü karşısında durduruldu.

Ekipler otomobilde yaptıkları kontrolde, bir miktar metamfetamin maddesi ile içiminde kullanılan aparatları fark etti.

Kocaeli'de milyonluk otomobilde metamfetamin ele geçirildi VİDEO

OTOSTOP ÇEKEN YOLCULAR DA GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcu gözaltına alındı. Sürücü uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylerken, iki kişinin ise otostopla aracına bindiğini ifade etti.

Polis ekipleri 3 kişiyi de, ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.