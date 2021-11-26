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    Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

    Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 02:36
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    Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.

    TEM Otoyolu İstanbul istikametinde işçileri taşıyan Yaşar G. idaresindeki 34 AEE 844 plakalı minibüs ile İlhami G. yönetimindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

    Kocaeli de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı #1

    MİNİBÜS YOL KENARINA DEVRİLDİ

    Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına devrilirken, minibüste yolcu olarak bulunan Şule A., Büşra K., Nurcan K., Mustafa T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    Kocaeli de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı #2

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı VİDEO

    Kocaeli de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı #3

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