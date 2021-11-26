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Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.