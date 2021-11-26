- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
- İHA
- 26.11.2021 - 02:36
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde feci bir kaza gerçekleşti.
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde işçileri taşıyan Yaşar G. idaresindeki 34 AEE 844 plakalı minibüs ile İlhami G. yönetimindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
MİNİBÜS YOL KENARINA DEVRİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına devrilirken, minibüste yolcu olarak bulunan Şule A., Büşra K., Nurcan K., Mustafa T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı VİDEO