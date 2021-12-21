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    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı

    TEM Otoyolu’nda durdurulan minibüste yapılan aramalarda, narkotik köpeği Talisca, kapı paneline gizlenmiş 26 kilo 450 gram eroini açığa çıkardı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 14:42
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    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı

    Kocaeli’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    TEM Otoyolu’nda takibe alınan minibüs durduruldu.

    KAPININ İÇ DÖŞEMESİ SÖKÜLDÜ

    Narkotik köpeği Talisca ile aramalar yapıldı. Talisca minibüsün içerisinde kapının olduğu bölgede tepki verdi. Kapının iç döşemesi söküldüğünde uyuşturucu dolu paketler görüldü.

    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı VİDEO

    50 PAKET EROİN BULUNDU

    Kapı paneline gizlenen 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı #1

    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı #2

    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı #3

    Kocaeli’de, minibüs kapısından 26 kilo 450 gram eroin çıktı #4

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