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    Kocaeli'de minibüs yanarak kül oldu

    Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 01:36
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    Kocaeli'de minibüs yanarak kül oldu

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

    Minibüsü durduran sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, minibüs alev topuna döndü.

    Kocaeli de minibüs yanarak kül oldu #1

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü.

    Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

    Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de minibüs yanarak kül oldu VİDEO


    Kocaeli de minibüs yanarak kül oldu #2

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