- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular
Kocaeli'de misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular
- DHA
- 21.11.2021 - 17:35
İzmit'in Kocaeli ilçesi'nde 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün'ün evine iki arkadaşı kalmak için geldi.
Görgün,eve gelen arkadaşlarıyla gece geç saatlere kadar oturdu.
SALONDA ÖLÜ BULUNDU
Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün’ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kocaeli'de misafir olarak kaldıkları evde arkadaşlarını ölü buldular
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Görgün’ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün’ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü.