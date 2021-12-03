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    Kocaeli'de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı

    Gebze ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, bir vatandaşa çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 05:39
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    Kocaeli'de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı

    Kocaeli’nin Gebze ilçesinde istenmeyen bir kaza gerçekleşti.

    Mertcan Y. idaresindeki 41 AHK 729 plakalı motosiklet, yaya yolunda seyir halindeyken Alperen Y. isimli yayaya çarptı.

    İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

    Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI AKTARILDI

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli'de motosikletin yayaya vurması sonucu kişi yaralandı VİDEO

    Kocaeli de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı #1

    Kocaeli de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı #2

    Kocaeli de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı #3

    Kocaeli de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı #4

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