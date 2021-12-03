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Kocaeli'de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı

Kocaeli'de motosikletin yayaya vurması sonucu iki kişi yaralandı

Gebze ilçesinde seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsü, bir vatandaşa çarptı. Gerçekleşen kaza sonrası yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.