Kocaeli'de motosikletle korkuluklara çarpan çocuk, 4 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli Darıca'da motosikletle korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet Efe Sevim (15), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

3 Eylül'de Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi’nde meydana gelen olayda, Muhammet Efe Sevim yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak korkuluklara çarptı.

Kazada Muhammet Efe Sevim ve motosiklette bulunan arkadaşı N.D. (14), yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

4 günlük yaşam savaşını kaybetti

DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.