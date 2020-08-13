Tramvayın geldiğini görmeyerek raylı yoldan motosikleti ile geçmek isteyen bir vatandaş, tramvayın altında kalarak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde plakası ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, tramvayın geldiğini görmeyerek motosikletiyle yola atladı.

Sürücünün bir anda yola girmesiyle birlikte vatman ani fren yaptı.

SÜRÜCÜ TRAVMAYIN ALTINDA KALDI

Bu sırada durmayan tramvay, motosiklet sürücüsünü altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de motosikletli adam tramvayın altında kaldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekibi, tramvayın altında kalan motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

İlk müdahalesi kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.