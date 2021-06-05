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- Kocaeli’de motosikletli gencin feci ölümü
Kocaeli’de motosikletli gencin feci ölümü
- İHA
- 05.06.2021 - 13:11
- Güncelleme : 05.06.2021 - 14:21
27 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Avşar hayatını kaybederken, motosikletteki Alp G. (21) ise ağır yaralandı.
ANKARA’DA TEDAVİ GÖRÜYOR
Alp G. İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Avşar’ın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Alp G.’nin ise hayati tehlikesini atlattığı, Ankara’da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli’de motosikletli gencin feci ölümü ViDEO
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şeritli yolda önündeki tırı sollamak isteyen başka bir tırın yanında kontrolden çıkan motosikletin, yangın panosuna çarptığı görülüyor.
KAZAYI GÖREN BAZI SÜRÜCÜLER YOLUNA DEVAM ETTİ
Tünel duvarındaki yangın panosuna çarpan motosiklet metrelerce sürükleniyor.
Avşar ve Alp G., aynı istikametten gelen araçların altında ezilmekten son anda kurtuluyor. Görüntülerde, kazayı gören bazı sürücülerin durmadan yola devam ettikleri de görülüyor.
‘TIR SIKIŞTIRDI’ İDDİASI
Öte yandan, hayatını kaybeden gencin yakınları, tırın sıkıştırması neticesi kazanın meydana geldiğini iddia etti.