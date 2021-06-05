Kocaeli’de motosikletli gencin feci ölümü

TEM Otoyolu’nda tünel içindeki yangın panosuna çarparak 50 metre sürüklenen motosikletteki 1 kişinin öldüğü 1 kişi ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

27 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tüneli çıkışında seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak tünel içinde bulunan yangın panosuna çarptı.

Çarpmanın etkisi ile panoyu parçalayarak yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki Avşar hayatını kaybederken, motosikletteki Alp G. (21) ise ağır yaralandı.

ANKARA’DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Alp G. İzmit Seka Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Avşar’ın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Alp G.’nin ise hayati tehlikesini atlattığı, Ankara’da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şeritli yolda önündeki tırı sollamak isteyen başka bir tırın yanında kontrolden çıkan motosikletin, yangın panosuna çarptığı görülüyor.

KAZAYI GÖREN BAZI SÜRÜCÜLER YOLUNA DEVAM ETTİ

Tünel duvarındaki yangın panosuna çarpan motosiklet metrelerce sürükleniyor.

Avşar ve Alp G., aynı istikametten gelen araçların altında ezilmekten son anda kurtuluyor. Görüntülerde, kazayı gören bazı sürücülerin durmadan yola devam ettikleri de görülüyor.

‘TIR SIKIŞTIRDI’ İDDİASI

Öte yandan, hayatını kaybeden gencin yakınları, tırın sıkıştırması neticesi kazanın meydana geldiğini iddia etti.