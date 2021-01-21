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    Kocaeli'de motosikletlinin yayaya çarptığı an

    Karşıdan karşıya geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 21.01.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:33
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    Kocaeli'de motosikletlinin yayaya çarptığı an

    Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yapan E.T'nin kullandığı 34 ZN 0447 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ç.'ye çarptı.

    Ümmü Ç. çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaralı kadın, bölgeye gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kocaeli'de motosikletlinin yayaya çarptığı an ViDEO

    Kocaeli de motosikletlinin yayaya çarptığı an #1

    Kocaeli de motosikletlinin yayaya çarptığı an #2

    Kocaeli de motosikletlinin yayaya çarptığı an #3

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