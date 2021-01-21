Karşıdan karşıya geçtiği sırada motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde, kuryelik yapan E.T'nin kullandığı 34 ZN 0447 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Ç.'ye çarptı.

Ümmü Ç. çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaralı kadın, bölgeye gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'de motosikletlinin yayaya çarptığı an ViDEO