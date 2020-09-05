Kocaeli’de müezzin eşini boğarak öldürdü

Bir camide müezzin olarak görev yapan cani koca, aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini çocuklarının uyuduğu sırada boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir camide müezzin olarak görev yapan Z.G. (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem G. (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Özlem G. eline aldığı bıçakla Z.G.’yi boynundan bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan Z.G., Özlem G.’yi boğarak öldürdü.

SAATLER SONRA POLİSİ ARAYARAK CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Z.G., sabah olduğunda polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğün itiraf etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KATİL ZANLISI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özlem G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukları uyurken eşini boğan ve yaralı halde evde bulunan Z.G. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri eşliğinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

EŞİNDEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Özlem G.’nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Z.G. ve Özlem G.’nin daha önce de kavga ettikleri ve Özlem G.nin eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.