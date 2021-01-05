Kocaeli’de muhasebeci çalıştığı fabrikayı soyup, alem yaptı

Fabrikanın bankaya yatırılması gereken 2 milyon 40 bin TL’sini çalan muhasebeci, paralar ile yakınlarına ve kendine 4 otomobil alarak otellerde alem yaptı. Polis, 6 şüpheliyi de yakaladı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan fabrikanın yetkilileri tarafından şirket hesabına yatırılması için verilen 2 milyon 40 bin TL’yi alan muhasebeci A.C.O., bankaya yatırmadığı paralarla birlikte ortadan kayboldu.

Fabrika yetkililerinin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

YAKINLARIYLA ALEM YAPTI

İnceme sonrasında A.C.O.’nun, çaldığı paralar ile 2 akrabası ve 1 arkadaşı ve kendisine otomobil ile ticari taksi plakası aldığı, Sakarya ve Kocaeli’de otellerde yer ayırtarak, yakınları ile alem yaptığı belirlendi.

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.F.Y. adlı arkadaşı ile otomobilde alem yapan A.C.O.’yu Sakarya’da, olaya karıştığı belirlenen A.A, Y.G, A.B ve A.B adlı 4 şüpheli ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Muhasebeci fabrikanın 2 milyon TL’si ile dört otomobil alarak otelde alem yaptı İZLE

OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı paralar ile alındığı tespit edilen otomobillere ise el konuldu.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.