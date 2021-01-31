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    Kocaeli'de mühürlü kahvehanede yakalanan 13 kişiye ceza

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 03:51
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    Kocaeli'de mühürlü kahvehanede yakalanan 13 kişiye ceza

     

    İzmit’te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi.

    13 KİŞİYE 3 AYRI İHLALDEN PARA CEZASI

    Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı.

    Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.

    Kocaeli de mühürlü kahvehanede yakalanan 13 kişiye ceza #1

    Kocaeli de mühürlü kahvehanede yakalanan 13 kişiye ceza #2

    Kocaeli de mühürlü kahvehanede yakalanan 13 kişiye ceza #3

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