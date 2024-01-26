Kocaeli'de müstehcen yayın yapan kadın salıverildi

DHA
Türkiye genelinde sosyal medya hesapları mercek altında.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bu bağlamda harekete geçti.
Müstehcen yayın yapan kullanıcı gözaltına alındı
Ekipler, Gebze'de 21 yaşındaki E.N.S.'nin sosyal medya platformu Instagram üzerinden müstehcen yayın yaptığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.
E.N.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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