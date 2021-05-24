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    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan tırda aramalar yapıldı. Tırdan çıkan mutfak tüpünün içinde, sıvı metamfetamin olduğu görüldü.
    • AA
    • 24.05.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 12:24
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    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı

    Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde denetimler yapıldı.

    Ekipler, şüphelendikleri bir tırı durdurarak dedektör köpek ile arama çalışmaları gerçekleştirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan aramalarda bulunan bir mutfak tüpünün içerisinden, 51,5 litre sıvı metamfetamin çıktı.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı VİDEO

    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı #1

    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı #2

    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı #3

    Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı #4

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