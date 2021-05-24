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Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı

Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan tırda aramalar yapıldı. Tırdan çıkan mutfak tüpünün içinde, sıvı metamfetamin olduğu görüldü.