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- Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı
Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine durdurulan tırda aramalar yapıldı. Tırdan çıkan mutfak tüpünün içinde, sıvı metamfetamin olduğu görüldü.
- AA
- 24.05.2021 - 12:08
- Güncelleme : 24.05.2021 - 12:24
Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde denetimler yapıldı.
Ekipler, şüphelendikleri bir tırı durdurarak dedektör köpek ile arama çalışmaları gerçekleştirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan aramalarda bulunan bir mutfak tüpünün içerisinden, 51,5 litre sıvı metamfetamin çıktı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli’de mutfak tüpünün içinden metamfetamin çıktı VİDEO