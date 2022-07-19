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- Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu
- 19.07.2022 - 09:22
- Güncelleme : 19.07.2022 - 09:58
Kocaeli'de İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.
Kanlar içinde kaldı
Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu VİDEO
Baba gözaltına alındı
Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.