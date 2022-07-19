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Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.