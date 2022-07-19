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    Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kafede baba ile kız arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle baba, elindeki nargile şişesiyle kızının kafasına vurarak yaralanmasına sebep oldu.
    • 19.07.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 09:58
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    Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu

    Kocaeli'de İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak'ta bulunan Acısu Parkı içerisindeki bir kafede oturan B.K. isimli kadınla babası H.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle H.K., kızı B.K.'nın kafasına, elindeki nargilenin şişesiyle vurdu.

    Kanlar içinde kaldı

    Olayın ardından kızı B.K. kanlar içinde kalırken çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Kocaeli'de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu VİDEO

    Baba gözaltına alındı

    Kanlar içerisinde kalan B.K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Baba H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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    Kocaeli de nargile şişesiyle kızının kafasına vurdu #2

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