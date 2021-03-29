Kocaeli'de oğluyla tartışan baba terör estirdi: 4 yaralı

Tartışma üzerine bıçağa sarılarak oğlu ile gelini ve 2 torununu yaralayan Ş.K. gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Sultan Orhan Mahallesi 1136 Sokak’ta, aynı apartmanda yaşayan Y.K. ile babası Ş.K. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI DEHŞET: 4 KİŞİ YARALANDI

Ş.K. önce oğlu Y.K., ardından da gelini E.K. ve 2 torununu bıçakla yaraladı. Çığlık sesleri üzerine mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ihbar üzerine adrese gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırgan Ş.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.