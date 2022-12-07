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    Kocaeli'de öğrenci evinde ölü bulundu

    İzmit'te 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Beyza Sarı, ev arkadaşı tarafından Bayındırlık Mahallesi'ndeki binada ölü bulundu.
    • 07.12.2022 - 18:14
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    Kocaeli'de öğrenci evinde ölü bulundu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde bulunan bir binada Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Beyza Sarı (22), ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

    Yaşamını yitirdiği belirlendi

    İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Sarı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

    İHA'nın haberine göre; Sarı'nın cenazesi, yarın memleketi Hatay Hassa Hacılar köyünde toprağa verilecek.

    Kocaeli de öğrenci evinde ölü bulundu #1


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