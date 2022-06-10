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    Kocaeli’de öğrencisini döven öğretmene soruşturma

    İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde bir öğrenci öğretmeni tarafından darbedildi. O anların görüntüsü ortaya çıkınca Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
    • 10.06.2022 - 13:10
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    Kocaeli’de öğrencisini döven öğretmene soruşturma

    Kocaeli’nin İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki makine bölümünde eğitim alan ve haftada bir gün okula giden 17 yaşındaki M.H.Y., arkadaşlarının içinde öğretmeninden dayak yedi.

    Darp olayı günler sonra ortaya çıktı.

    Öğrencinin ailesinin ifadelerine göre evlerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir görevli geldi ve M.H.Y.’yi sordu.

    “Sizin haberiniz yok mu?”

    O görevli, “Öğretmeni tarafından darbedilmiş, sizin haberiniz yok mu?” dedi.

    Bunun üzerine şoke olan anne ve baba, bir de görüntüleri izleyince adeta kahroldu.

    Kocaeli'de öğretmen, öğrencisini canice dövdü VİDEO

    Annesi fenalık geçirdi

    Baba Ahmet Yilman (57), konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, öğretmenin ceza almasını istedi.

    “Canım çok yandı. Ne demek 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek? Bunun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Onun için bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim” diyen veli, şiddet anlarını izleyen eşinin fenalık geçirdiğini dile getirdi.

    Kocaeli’de öğrencisini döven öğretmene soruşturma #1

    “Biz evde eğitiyoruz, orada darbediliyor”

    Yilman, “Bu bir ceza alacak, bu yanına kâr kalmayacak. Bu çocukları okula gönderiyoruz. Bazen böyle olaylar oluyor. Çocuklar korkuyor, korkmasın. Ailesine anında bildirsin. Gereği zamanında yapılsın. Bizim çocuğumuz tembihimizi tuttu. ’Oğlum aman öğretmenlerine karşı çıkma, onları üzme, dersi dinle, kaynatma’ diyerek nasihat ediyoruz. Biz evde eğitiyoruz, orada darbediliyor.” ifadelerini kullandı.

    Kocaeli’de öğrencisini döven öğretmene soruşturma #2

    Soruşturma başlatıldı

    İHA’nın haberine göre görüntüler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

    Kocaeli’de öğrencisini döven öğretmene soruşturma #3


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